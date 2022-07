Innenstadt – Frau wird von Mann sexuell belästigt

Heute Nacht (28.07.2022), gegen 03:45 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Frau mit ihrer Freundin in der Baumgartnerstraße (Bereich der 20er Hausnummern) auf. Ein 19-Jähriger näherte sich der Frau, griff ihr unter den Rock in den Intimbereich und flüchtete anschließend. Die Frau verständigte umgehend die Polizei, welche sofort mit mehreren Streifenwägen eine Fahndung nach dem Flüchtenden einleitete. Als eine Polizeistreife einen Mann im Bereich der Hochschule erblickte, trat dieser die Flucht an. Die Beamten holten den Mann schnell ein und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Oberhausen – Exhibitionist auf P+R-Parkplatz

Am 27.07.2022, gegen 17:50 Uhr, hielt sich eine 38-jährige Frau auf dem P+R-Parkplatz am Ende der Donauwörther Straße auf, als ihr ein Mann auffiel, der an seinem Penis manipulierte und Blickkontakt zu ihr aufnahm. Die Frau verständigte hierauf umgehend die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten den 52-jährigen Mann schließlich in seinem Pkw auf dem Parkplatz fest und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Exhibitionistischen Handlungen eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

