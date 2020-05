»Augsburg singt!« – Große Online-Mitsing-Aktion

Ob aus Augsburg, Wien, Stuttgart oder von noch weiter weg – das Staatstheater Augsburg sucht Gesangsbegeisterte, die sich an der großen Mitsing-Aktion »Augsburg singt!« beteiligen. Wer mitmachen möchte, nimmt, nach Proben über eine Zoom-Videokonferenzschaltung, den Song »You’ll Never Walk Alone« auf, anschließend werden die einzelnen Gesangsvideos zu einem riesigen VideoPuzzle zusammengefügt.

Als emotionales Statement in schwierigen Zeiten soll eine große Mutmach-Hymne entstehen, die dazu beiträgt, dass wir uns des Lebens wieder positiv vergewissern dürfen.

Mezzosopranistin Kate Allen und Musical-Star Chris Murray laden gemeinsam mit der Augsburger Rockband Abyss dazu ein, »You’ll Never Walk Alone« zu singen – ein Song, der im Jahr 1945 als Finale des Broadway-Musical »Carousel« von Richard Rodgers Berühmtheit erlangte.

Und so läuft’s ab

Wer mitmachen möchte, fordert per eMail unter augsburgsingt@augsburg.de MusikPlayback, Noten und eine Terminankündigung (als ZOOM-Einladung) an. Am genannten Termin übt Studienleiter Volker Hiemeyer per »ZOOM Meeting« mit allen

Teilnehmer*innen live den Song ein. Anschließend erfolgt die gemeinsame Aufnahme: Jeder nimmt sich dabei selber mit dem Smartphone per Video beim Singen auf und mailt das Video abschließend an augsburgsingt@augsburg.de.

Das Staatstheater freut sich auf viele gesangsbegeisterte Teilnehmer*innen!