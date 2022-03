Am gestrigen Dienstag gegen 21:20 Uhr gerieten ein Fahrradfahrer und ein Jogger in der Gentnerstraße in Streit. Der 43-jährige Fahrradfahrer fuhr neben den bislang unbekannten auf der Straße laufenden Jogger und wies ihn daraufhin, dass er nicht auf der Straße laufen sollte.

Daraufhin schlug der Jogger den Fahrradfahrer unvermittelt gegen den Kopf. Durch die anschließende Rangelei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen im Gesicht. Der Jogger floh, bevor die hinzugerufene Polizeistreife eintraf.

Der Jogger wird wie folgt beschreiben:

Ca.50 Jahr alt

175 cm groß

Bekleidet mit dunklem Trainingsanzug, Handschuhen und Mütze

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.