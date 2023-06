Am gestrigen Sonntag (11.06.2023) bezahlten drei bislang unbekannte Personen in einem Restaurant in der Hofrat-Röhrer-Straße nicht und lieferten sich anschließend eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.15 Uhr verließen die drei bislang unbekannten Personen das Restaurant ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter bemerkte dies, folgte den Dreien bis zum Spickelbad und forderte sie auf die Rechnung zu begleichen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gingen die drei bislang Unbekannten schließlich auf den Mitarbeiter los, schlugen ihn und traten auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Friedberger Straße. Der Mitarbeiter verständigte schließlich vom Restaurant aus, die Polizei.

Die drei Unbekannten wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, gebräunte Haut, dunkle Haare, grauer Rucksack, zerrissenes T-Shirt, sprach mit ausländischem Akzent

Unbekannter Täter 2:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, Glatze

Unbekannte Täterin 3:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, grüne Oberbekleidung

Die Polizei ermittelt nun wegen Zechbetrug und eines Körperverletzungsdeliktes gegen die bislang Unbekannten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

