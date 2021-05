Augsburg/Stadbergen | Unbekannter begrabscht 16-Jährige in der Straßenbahn

Am Samstag den 08.05.2021, gegen 20:45 Uhr, bestieg eine 16-Jährige am Königsplatz die Straßenbahn Linie 3 in Richtung Stadtbergen. Dort setzte sich ein bislang unbekannter Mann neben das Mädchen, sprach sie an und begann sie am Oberschenkel zu berühren.

Als die 16-Jährige gegen 21:20 Uhr an der Endhaltestelle in Stadtbergen ausstieg, wurde sie von dem Mann festgehalten, der zudem mehrfach versuchte sie zu küssen, wobei sich die Geschädigte jedoch wehrte. Hierbei kam dem Mädchen eine Passantin zur Hilfe, die von dem Unbekannten ebenfalls zuvor angesprochen wurde.

Der Unbekannte wurde daraufhin ausfällig und warf wütend eine mitgeführte Flasche in ein nahegelegenes Gebüsch. Die Gelegenheit nutzt die 16-Jährige und flüchtet zu Fuß nach Hause. Von dort verständigte der Vater die Polizei.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, südländischer Teint, dunkler Vollbart, dunkelroter Pullover, schwarze Jeans, ausländ. Akzent, brauner Lockenkopf,

dunkelblaues, neues Iphone

Er selbst stellte sich als „Beysa“ und italienischer Herkunft vor.

Die hilfsbereite Passantin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 20 Jahre alt, schulterlange, glatte, strahlend blonde Haare, weiße Jacke

Sollten auch andere Frauen durch den bislang unbekannten Mann belästigt worden sein, werden diese ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg 6 in Verbindung zu setzen: 0821/323-2610.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.