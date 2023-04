Augsburg | Streit endet mit Schlägerei in der Straßenbahn

Gestern (22.04.2023) kam es kurz nach Mitternacht in der Straßenbahn

im Bereich der Haltestelle Oberhauser Bahnhof zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 19-Jähriger wurde dabei leicht

verletzt.

Ein bislang unbekannter Täter geriet mit einem 19-Jährigen in der Straßenbahn

zunächst verbal in Streit. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der Täter dem 19-Jährigen

dann unvermittelt in das Gesicht. Anschließend kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, welche auch außerhalb der

Straßenbahn weitergeführt wurde. Danach entfernte sich der Täter zu Fuß in

unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25-30 Jahre, 180 cm groß,

schlank, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart, schwarzblauer Kapuzenpullover, Adidas

Jogginghose und weiße Schuhe.

Der 19-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und musste im

Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter

0821/323-2510 an die Polizeiinspektion Augsburg 5 zu wenden.

