Augsburg | Streit über Mund-Nasen-Bedeckung eskaliert

Am Montag, den 01.06.2020, gegen 07:40 Uhr, kam es in einer Tankstelle in der Augsburger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, als ein 47 Jahre alter Mann die Tankstelle ohne eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung betrat. Eine Angestellte machte ihn darauf aufmerksam und es kam zu einem Streitgespräch.

In die Diskussion mischten sich schließlich zwei weitere Kunden ein. Die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer stellten sich dem 47-Jährigen in den Weg und wollten diesen am Verlassen der Tankstelle hindern. Anschließend verlagert sich die Streitigkeit auf das Außengelände der Tankstelle. Hierbei soll einer der Männer den 47-Jährigen festgehalten haben, während der andere Mann mehrfach auf diesen einschlug und ihn zu Boden stieß. Dieser schlug daraufhin zurück und versuchte dann auf seinem Fahrrad zu flüchten. Dabei wurde er jedoch von dem 29-Jährigen Kontrahenten eingeholt und zu Sturz gebracht.

Bei der Klärung des Sachverhalts durch die Polizei beleidigte der 29 Jahre alte Beschuldigte zudem noch einen der Beamten. Gegen alle drei Männer wird nun Anzeige erstattet. Ihnen werden unter anderem gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz vorgeworfen.

