Augsburg überschreitet Schwellenwert von 50 – Verschärfte Maßnahmen treten in Kraft

Mit über 30 Neuinfektionen ist die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg am heutigen Dienstag, 13. Oktober, bis 18 Uhr auf über 58 gestiegen. Eine detaillierte Auswertung des heutigen Infektionsgeschehens erfolgt am morgigen Mittwoch, 14. Oktober.Durch diesen Anstieg werden nun die bereits angekündigten verschärften Maßnahmen in Augsburg umgesetzt. Sie gelten ab Mittwoch, 14. Oktober 2020, 0 Uhr bis einschließlich Dienstag, 20. Oktober.

Neben der Reduzierung auf jetzt maximal fünf Personen bei Treffen in privaten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken (gilt nicht für Familien/Verwandte in gerader Linie) wird vor allem eine ganztägige Maskenpflicht im Freien in bestimmten Bereichen der Innenstadt festgelegt. Die genauen Bereiche sind in der angehängten Karte dargestellt. Die Karte

wurde online auf www.augsburg.de/infektionsschutz veröffentlicht.

Für Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden(insbesondere Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Schulabschlussfeiern und Vereins- und Parteisitzungen) und nicht öffentliche Versammlungen gilt: Maximal 25 Teilnehmende in geschlossenen Räumen oder bis zu maximal 50 Teilnehmende unter freiem Himmel, wenn der Veranstalter oder die Veranstalterin ein Schutz- und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. Diese Vorgabe gilt nicht für Kulturveranstaltungen,Theater, Kinos, Gottesdienste oder beruflich veranlasste Veranstaltungen usw.; hier greift weiterhin die 7. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

Sperrstunde und Einschränkungen auch beim Alkoholverkauf

Weiterhin wird es eine tägliche Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr geben. In diesem Zeitraum ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle untersagt.

Außerdem ist der To-go-Verkauf alkoholischer Getränke jeweils donnerstags bis Sonntagmorgen von 21 bis 6 Uhr u.a. an folgenden Orten verboten: Maximilianstraße, Holbeinplatz,Rathausplatz, Ludwigstraße, An der Blaue Kappe zwischen Klinkertorstraße und Altes Kautzengässchen und Leonhardsberg.

Der Konsum von Alkohol ist donnerstags bis Sonntagmorgen von 23 bis 6 Uhr u.a. an folgenden Orten verboten: Maximilianstraße, Rathausplatz, Elias-Holl-Platz, Holbeinplatz, Königsplatz,Ludwigstraße, Fronhof und Grünanlage an Blauer Kappe verboten.

mehr zum Thema: Zahl der Coronainfektionen steigt deutlich – Landkreis Augsburg kurz vor Warnstufe

Die Einschränkungen des To-go-Verkaufs und des Alkohol-Konsums gelten ab Mittwoch, 14. Oktober, 0 Uhr per Allgemeinverfügung, die im Laufe des morgigen Tages mit den genauen Standortkarten sowie Kartenmaterial auf www.augsburg.de/infektionsschutz veröffentlicht wird.

Vorgaben der Staatsregierung gelten weiterhin

Das Gesundheitsreferat der Stadt Augsburg weist außerdem noch einmal auf die bereits geltenden Vorgaben zum Hygiene- und Infektionsschutz hin. Zum Beispiel auch auf die geltende Vorgabe der Staatsregierung, dass Spielplätze unter freiem Himmel für Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen geöffnet sind.

mehr zum Thema: Söder spricht über die aktuelle Corona-Lage: „Es ist 5 vor 12.“