Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter neuer Leitung

Der bisherige Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg, Polizeioberrat a. D. Alois Rager, wurde mit Ablauf November in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Seine Nachfolge trat zum 1. Dezember 2023 Polizeioberrat Christian Mergel an.

Der 47-Jährige begann 1997 seine polizeiliche Karriere im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst. Nach mehrjähriger dienstlicher Verwendung in Augsburg und erfolgreich abgelegtem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2006, übte Christian Mergel verschiedene Tätigkeiten mit Leitungsfunktion im Polizeipräsidium Schwaben Nord aus. Nach erfolgreichem Studium für die vierte Qualifikationsebene (früher höherer Dienst) an der Deutschen Hochschule der Polizei, war Christian Mergel erneut im Polizeipräsidium Schwaben Nord eingesetzt.

Zuletzt war Christian Mergel stellvertretender Leiter des Sachgebietes E2 (Ordnungs-und Schutzaufgaben/Verkehr) im Polizeipräsidium Schwaben Nord.