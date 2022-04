Augsburg | Verkehrsunfall mit Bus in der Jakobervorstadt

Gegen 16 Uhr ereignete sich in der Jakoberstraße in Augsburg ein Verkehrsunfall. Es kam zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr.

In der Jakoberstraße ereignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen war ein Pkw beim Abbiegen mit einem Linienbus kollidiert. Sowohl am Auto, als auch am Bus kam es zu größeren Schäden, verletzt wurde augenscheinlich aber niemand.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, auch die Straßenbahn konnte nicht verkehren. Es kam zu deutlichen Verzögerungen.