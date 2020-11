Augsburg | Verlängerung und Verschiebung von Ausstellungen in den Kunstsammlungen

Die Ausstellungen der Kunstsammlungen & Museen sind aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie seit vergangenen Samstag geschlossen. Alle Veranstaltungen sind abgesagt.

„Um die Zeit der Schließung auszugleichen, führten die zuständigen Kuratorinnen und Kuratoren in den vergangenen Tagen erfolgreich intensive Gespräche mit den Leihgebern der Exponate aller Sonderausstellungen“, so Dr. Christof Trepesch, Leiter der Kunstsammlungen & Museen. „Eine Verlängerung konnte für alle laufenden Ausstellungen erreicht werden. Keiner der Interessierten muss damit befürchten, etwas zu verpassen.“ Einige Starttermine neuer Ausstellungen wurden zudem in das neue Jahr verschoben.

Definierte Aufgaben: Bewahren – Sammeln – Forschen

Auch wenn die Präsentationen in den Ausstellungsräumen derzeit geschlossen sind, gehen die Tätigkeiten vieler Mitarbeitenden in den Kunstsammlungen & Museen, die auch sonst im Hintergrund bleiben, weiter. Neben Präsentation und Vermittlung zählen zu den definierten Aufgaben der Museen auch das Sammeln, Bewahren und Forschen. In den unterschiedlichen Werkstätten kümmern sich die Restauratorinnen und Restauratoren um den Erhalt der Objekte. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten Sonderausstellungen vor, die zum Teil einen Vorlauf von mehreren Jahren haben und vielfältige Kooperationen und vertragliche Bindungen beinhalten.

Vorbereitung einer Ausstellung für Sibiu in Rumänien

Unter anderem bereiten die Kunstsammlungen neben den eigenen Präsentationen eine Ausstellung für das Brukenthal Museum in der rumänischen Stadt Sibiu (Hermannstadt) vor. Rund 40 Objekte aus dem Augsburger Bestand werden in einer Sonderausstellung voraussichtlich im Sommer 2021 dort zu sehen sein. Im Gegenzug reisen Werke aus Sibiu dann 2022 nach Augsburg und werden im Schaezlerpalais ausgestellt.

Neue Ausstellungstermine

Schaezlerpalais

Um angemessene Kleidung wird gebeten. Mode für besondere Anlässe von 1770 bis heute 29. Januar bis 25. April 2021

Norbert Schessl „Übergangslösung“ Intervention im Festsaal bis 31. Januar 2021

Café und Liebertzimmer

Vissi d´Arte. Wolfgang Buchner – 40 Jahre leben für die Kunst

Verlängert bis 02. Mai 2021

Maximilianmuseum

„Dressed for Success. Matthäus Schwarz. Ein Augsburger Modetagebuch des 16. Jahrhunderts.“ Neuer Start: 01. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021

„Kleine Welten“ – Spielzeug aus alten Zeiten 05. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021

Grafisches Kabinett

Fritz Koelle Verlängert bis 31. Januar 2021

Johann Heinrich von Schüle Neuer Start am 11. Februar (voraussichtlich bis Anfang Mai)

H2 – Zentrum für Gegenwartskunst

„The Blue Planet – Der Blaue Planet“ Verlängert bis 31. März 2021

Neue Galerie im Höhmannhaus

Stephan Reusse „Collaborations“. Künstlerporträts Verlängert bis 31. März 2021