Augsburg | Wilde Schlägerei in der Jakobervorstadt – Junger Mann greift auch Polizeibeamte an

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags kam es in der

Jakoberstraße zu einer wechselseitigen Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen. Mehrere Beteiligte erlitten Verletzungen, ein Mann musste in

Gewahrsam genommen werden.

Ursprung des Konfliktes war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 23-

Jährigen und einem 26-Jährigen. Der 23-Jährige schlug seinem Kontrahenten ins

Gesicht und verletzte diesen dadurch am Auge. Daraufhin griff der 26-Jährige mit einer

Glasflasche an und fügte dem 23-Jährigen Schnittverletzungen an Oberarm und

Rücken zu.

Bei Eintreffen der Polizei waren mehrere Beteiligte zunächst geflüchtet. Nach kurzer

Zeit kehrten diese sowie weitere zunächst unbeteiligte Freunde und Angehörige jedoch

zur Örtlichkeit zurück, wodurch die Auseinandersetzung erneut zu eskalieren drohte.

Die beteiligten Personen zeigten sich den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber

höchst uneinsichtig und teilweise körperlich aggressiv. Ein 24-Jähriger musste daher

im weiteren Verlauf von mehreren Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Ein Polizist erlitt hierbei leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden. Der 24-

Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Der 23-Jährige wurde zur Wundversorgung in ein Krankenhaus verbracht, sein 26-

jähriger Kontrahent wurde auf eigenen Wunsch nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme

vor Ort entlassen.

Gegen die drei Männer wird nun wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen

gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,

ermittelt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.