Augsburg | Wintereinbruch verzögert Arbeiten an der Linie 2 – Ersatzbusse fahren länger

Wegen des Wintereinbruchs nach den Osterfeiertagen dauern die Gleisarbeiten an der Linie 2 eine Woche länger als ursprünglich geplant.

Zwischen der Haltestelle Kriegshaber und der Endhaltestelle Augsburg West P&R fahren deshalb bis Freitag, 16. April Ersatzbusse (B 2). Ab Samstag, 17. April verkehrt die Linie 2 wieder regulär.

Eigentlich sollten die Gleisarbeiten mit dem Ende der Osterferien abgeschlossen sein. Das frostige Winterwetter verzögert diese Arbeiten um voraussichtlich eine Woche. Zum einen werden in einem Abschnitt die Unterlagsplatten der Gleise getauscht, um wieder für mehr Fahrtkomfort zu sorgen. Außerdem wird der Gleisbereich an der Haltestelle Klinikum saniert und in der Boschstraße werden die Gleise ausgewechselt. Im Zuge der Gleisbauarbeiten wird auch eine neue Gleisschmieranlage in Kriegshaber in Höhe der Kreuzung Ulmer und Neusässer Straße eingebaut, um künftig das Quietschen an dieser Stelle zu reduzieren.