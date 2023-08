„Augsburg wird mir sicher guttun“ | Verteidiger Simon Sezemsky will bei den Augsburger Panthern zu alter Stärke zurückkehren

Simon Sezemsky geht in Kürze in sein siebtes Jahr im Aufgebot der Augsburger Panther. Nach einer zweijährigen Unterbrechung freut sich der Verteidiger nun über die Heimkehr.

Als junger Bursche stand Simon Sezemsky das erste Mal im Kader der Augsburger Panther. Insgesamt 196 DEL-Spiele, 8 Einsätze in der Champions Hockey League und in zahlreichen Test im AEV-Trikot stehen aktuell in seiner Vita. Nach zwei Spielzeiten in Iserlohn und Frankfurt werden jetzt weitere Partien in rot-grün-weiß folgen.

„Der Standort Augsburg wird mir sicher guttun“

Sezemsky ist zurück im Curt-Frenzel-Stadion, der Spielstätte seiner besten Jahre, an die der inzwischen 30-jährige Verteidiger anknüpfen möchte. „Der Standort Augsburg wird mir sicher guttun“ In Frankfurt, aber auch und gerade zuvor in Iserlohn konnte der ehemalige Nationalspieler (17 Einsätze) nicht die Rollen übernehmen, für die er angedacht war. Mit zahlreichen (Powerplay-)Treffern hatte der in Füssen aufgewachsene Mann mit dem Schlagschusshammer gerade in der Saison 2019/20 auf sich aufmerksam gemacht. Auch wenn er in ein gänzlich neu formiertes Panther-Team kommt, soll ihm das bekannte Umfeld zu alter Stärke verhelfen.

Heimkehr

Augsburg ist für Sezemsky und seine Familie ein Zuhause, hier wurde geheiratet und die Kinder geboren. Viele gute Erinnerungen verbinden Augsburgs alte und neue 93 mit der Stadt und dem Club. „Ich glaube ich spreche stellvertretend für viele andere Jungs, dass es immer etwas Besonderes ist im CFS zu spielen, wir wollen den Fans einen Haufen Heimsiege bescheren“.

Mit einem Kader aus „vielen Jungs, die eine zweite Chance erhalten“, keine leichte Aufgabe, dies weiß auch Sezemsky. „Wir müssen die Ziele realistisch halten. Wir werden jedes Spiel angehen, um es zu gewinnen, ob es reichen wird, wird sich zeigen. Primäres Ziel ist es, die Liga zu halten und vielleicht die Playoffs zu schaffen. Hoffen wir, dass wir erfolgreicher sind, als es die Jungs letztes Jahr waren“