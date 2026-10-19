Augsburg wird Standort des Nationalen Ernährungsmonitorings

Vom 26. Oktober bis 15. November 2026 werden in Augsburg Daten für das Nationale Ernährungsmonitoring erhoben. Das Max Rubner-Institut untersucht im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, was Menschen in Deutschland essen und wie gut sie mit wichtigen Nährstoffen versorgt sind.

Augsburg als einer von 120 Erhebungsorten

Augsburg wurde nach einem Zufallsverfahren als einer von 120 Erhebungsorten ausgewählt. Dabei spielten unter anderem die Bevölkerungsdichte und die Gemeindegröße eine Rolle. Bundesweit sollen mehr als 3.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 80 Jahren befragt und untersucht werden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Augsburg werden aus dem Adressregister des Einwohnermeldeamtes ausgewählt und erhalten ein Einladungsschreiben.

Interviews und Untersuchungen zu Hause

Wer an der Studie teilnimmt, wird persönlich und telefonisch interviewt sowie körperlich untersucht. Die Befragungen und Messungen finden überwiegend bei den Teilnehmenden zu Hause statt. Dafür sind in Augsburg Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Infratrend Forschung GmbH unterwegs. Mit der Durchführung wurde Oracle Life Sciences Research Services beauftragt.

Erfasst werden unter anderem der Lebensmittelverzehr, Ernährungsgewohnheiten, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Körpermaße. Über Bioproben wird zudem die Versorgung mit bestimmten Nährstoffen wie Vitamin D und Jod ermittelt. Die Teilnehmenden erhalten ihre individuellen Laborwerte sowie eine detaillierte Rückmeldung zu ihrem persönlichen Versorgungsstatus. Zusätzlich gibt es eine Aufwandsentschädigung von 55 Euro.

Die erhobenen Daten sollen eine Grundlage für wissenschaftliche und ernährungspolitische Entscheidungen bilden. Das Nationale Ernährungsmonitoring schließt nach Angaben des Max Rubner-Instituts eine Datenlücke, da die letzte vergleichbare Erhebung, die Nationale Verzehrsstudie II, rund 20 Jahre zurückliegt.

Neben Erwachsenen werden im Rahmen des Gesamtprojekts auch Kinder ab einem Jahr untersucht. Zum Auftakt gab es bereits Online-Befragungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche.