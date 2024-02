Am Samstag (03.02.2024), gegen 21:25 Uhr, teilte ein Zeuge telefonisch bei der Polizei mit, dass ein unbekannter Täter in der Katharinengasse in Augsburg mehrmals in die Luft geschossen habe und anschließend flüchtete. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach der Person mit mehreren Polizeistreifen im Bereich des Tatortes verlief negativ.

Vor Ort konnten Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Die Beschreibung des unbekannten Täters lautet wie folgt:

Ca. 165 cm groß, er trug eine schwarze Jogginghose und ein dunkles Oberteil.

Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die Person geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110, zu melden.