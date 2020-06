Augsburg | Zoo-Besucher aufgepasst – Kaufbachbrücke drei Tage lang gesperrt

Wegen Asphaltierungsarbeiten wird die Kaufbachbrücke in der Siebentischstraße an der Einmündung in die Friedberger Straße von Montag 15. bis voraussichtlich Mittwoch 17. Juni für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Buslinie 32 Richtung Zoo hält von Margret kommend an der Haltestelle „Hochschule“ der Linie 6 und fährt über die Baumgartner- und die Hofrat-Röhrer-Straße in die Siebentischstraße und weiter zum Zoo. Dazu werden in der Baumgartnerstraße vor der Kreuzung Inverness-Allee und in der Höfrat-Röhrerstraße vor der Einmündung in die Siebentischstraße Ersatzhaltestellen eingerichtet. Stadteinwärts wird nach der Ersatzhaltestelle „Localbahn“ in der Hofrat-Röhrer-Straße die Haltestellen Theodor-Wiedemann-Straße und „Hochschule“ in der Friedberger Straße normal angefahre