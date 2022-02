Augsburg | Zwei Tatverdächtige des Überfalls in Bergheim von Rumänien ausgeliefert

Mit Artikeln vom 19.12.2021, 23.12.2021 und 02.02.2022 berichteten wir über den brutalen Überfall im Augsburger Stadtteil Bergheim, bei dem ein Ehepaar, 71 und 83 Jahre alt, in ihrem Einfamilienhaus überfallen und schwer verletzt wurde.

Am Donnerstag (10.02.2022) erfolgten nun die durch die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Auslieferungen des 37-jährigen sowie des 40-jährigen Tatverdächtigen nach Deutschland. Beide reisten unter Polizeibegleitung mittels zweier Flüge von Bukarest nach München ein und wurden anschließend von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nach Augsburg verbracht.

Bereits im Rahmen einer ersten Beschuldigtenvernehmung machte einer der ausgelieferten Verdächtigen bei der Kripo umfangreiche Angaben zur Tat.

Am Freitag (11.02.2022) wurden beide Verdächtige einem Richter des AG Augsburg vorgeführt, welcher die jeweiligen durch die Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehle in Vollzug setzte. Sie wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Aufgrund der weiterhin andauernden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg sowie der Sonderkommission können derzeit keine darüber hinausgehenden Informationen mitgeteilt werden.

