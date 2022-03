Augsburg | „Falsche Polizeibeamte“ erbeuten hohe Summen

Am gestrigen Mittwoch wurde das Stadtgebiet Augsburg erneut mit einer Welle von betrügerischen Anrufen überschwemmt. Mit der Masche „falscher Polizeibeamter“ erbeuteten die Betrüger Bargeld und Wertgegenstände im sechsstelligen Eurobereich.

In Göggingen gaukelten Betrüger einem 84-jährigen Mann am Telefon vor, sein Schwiegersohn habe einen Unfall verursacht und müsse nun 50.000 Euro Kaution hinterlegen, um frei zu kommen. Der Senior übergab nach einem längeren Telefonat mit dem Betrüger die geforderte Kaution in bar im Hauseingangsbereich an einen unbekannten Mann. Erst später kamen dem Geschädigten Bedenken und er meldete den Vorfall der Polizei.

Ebenfalls in Göggingen riefen Betrüger eine 80-jährige Frau an und forderten 40.000 Euro Kaution für die Freilassung ihrer Tochter. Hintergrundgeschichte war auch hier die Verwicklung in einen schweren Verkehrsunfall. Die Geschädigte wollte ihrer Tochter unbedingt helfen und übergab Schmuck und Wertgegenstände im Wert von ca. 150.000 Euro an einen ihr unbekannten Mann. In einem späteren Telefonat mit ihrem Sohn erkannte sie den Schwindel und meldete sich bei der Polizei.

Auch in Pfersee übergab eine 74-jährige Frau Bargeld im fünfstelligen Eurobereich an der Haustür an eine bislang unbekannte Betrügerin. Der Geschädigten war am Telefon ebenfalls vorgegaukelt worden, ihre Tochter sei in Untersuchungshaft gegangen, weil sie ein Mädchen angefahren hätte. Um ihre Tochter aus der Haft frei zu kaufen, übergab die Geschädigte das Geld an die Täterin.

Die Polizei rät:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren und sensibilisieren Sie Familie, Freunde und Nachbarn über die Betrugsmaschen.

