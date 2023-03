Verkaufsstart für Augsburg Open! Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe März 2023

Noch ist Schmuddelwetter – doch der Frühling lässt sich nicht aufhalten. Ich gebe Euch heute wieder Tipps zum Frühlingsstart. Wer im Mai bei den Augsburg Open dabei sein will, der sollte sich den 29. März im Kalender vormerken, denn da beginnt der Ticketverkauf. Und wenn Du noch kein Ostergeschenk hast, kannst Du deinen Lieben vielleicht mit Konzerttickets für die Freilichtbühne ein musikalisches Live-Erlebnis ins Osternest legen.

Das Warten auf den Frühling hat begonnen. Für mich jetzt immer die Entdeckerzeit – raus von daheim und rein in die City.

Ob das Kirschblütenfest in Oberhausen, das Japanische Frühlingsfest im Botanischen Garten oder der Hofgarten nach einem Stadtbummel – ganz Augsburg zeigt sich in den nächsten Wochen von seiner farbenfreudigsten Seite. Die Sonne genießen und dabei die Welt entdecken, ist auch eine der Lieblingsbeschäftigungen von Nero, Augsburgs süßem Nashornnachwuchs. Der kleine Nashornbulle ist allerdings nicht das einzige Highlight für Kinder im Augsburger Zoo. Auch der neue Kinderspielplatz begeistert die kleinen Besucherinnen und Besucher. Vielfältige Erlebnisse hat aber auch die Innenstadt zu bieten, wenn die Außengastronomie die Plätze, Innenhöfe und Gassen zurückerobert.

Mit dem Frühling startet endlich auch die Freiluftsaison für Veranstaltungen wieder. Den Auftakt machen die Dult und der Osterplärrer am 8. bzw. 9. April. Und mit dem Modular-Festival Ende Mai wird dann auch offiziell der Augsburger Stadtsommer eingeläutet. Wer also noch kein passendes Ostergeschenk hat, kann Livemusik verschenken, egal ob für das Modular oder für die schönste Freilichtbühne nördlich der Alpen.

H-Blockx auf der Freilichtbühne

Der Augsburger Stadtsommer bringt auch in diesem Jahr musikalische Abwechslung auf die Freilichtbühne. Der Vorverkauf für die Konzerthighlights vom 5. – 12. August ist bereits gestartet. Neben der deutschen Indie-Rock-Band Sportfreunde Stiller bereichern die Spider Murphy Gang den Stadtsommer. Die kurdische Sängerin Aynur vervollständigt im Rahmen des Water & Sound – Festivals das Programm. Eines der Highlights: das Konzert der deutschen Crossover-Vorreiter H-Blockx am 10. August.

Die German Local Hero – MTV Award Gewinner haben deutsche Musikgeschichte geschrieben und das popkulturelle Gedächtnis einer ganzen Generation geprägt. Am 10. August beweisen sie in ihrer fulminanten Liveshow, dass ihre Hits wie „Risin´High“ und „Little Girl“ nicht nur Junggebliebene, sondern bis heute Musikfans aller Altersgruppen begeistern. Für Sänger Henning Wehland ist der Auftritt auf der Freilichtbühne etwas ganz Besonderes: „Wir spielen zwar nicht zum ersten Mal in Augsburg, aber zum ersten Mal auf der geilsten Bühne der Stadt. Und wir freuen uns schon ungemein, diese zum Beben zu bringen und unseren Fans einen unvergesslichen Abend auf der Freilichtbühne zu bereiten, die nicht ohne Grund zu den schönsten in ganz Deutschland zählt.“ Hier gibt es die Tickets.

Augsburg Open ist zurück!

Wenn ihr Lust habt, Augsburg von einer anderen Seite kennenzulernen, dann seid Anfang Mai mit dabei bei Augsburg Open. Vom 4. bis zum 7. Mai laden wir Dich wieder zu interessanten Orten ein, die der Öffentlichkeit teilweise sonst nicht zugänglich sind. Über 120 teilnehmende Firmen, Vereine, Einrichtungen oder auch Behörden öffnen vier Tage lang ihre Türen und bieten spannende Führungen, Vorträge und Workshops für Klein und Groß an. Das Programm ist ab dem 29. März online verfügbar, der Verkauf der Eintrittsbändchen und die Anmeldungen für die Führungen starten zeitgleich.

Vom regionalen Radiosender über lokale Vereine und städtische Einrichtungen bis hin zu Weltmarktführern: Neben den beliebten Klassikern gibt es in diesem Jahr auch neue Programmpunkte bei Augsburg Open. Erstmals dabei sind unter anderem der AEV mit einer Führung durch das Curt-Frenzel-Stadion oder auch AUTEFA Solutions, die Industrieanlagen herstellen. Spannende Geschichten bei Sonnenaufgang, kurzweilige Mitmachaktionen zum Ausprobieren und Experimentieren für die ganze Familie, Führungen an Orten, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind – wer das erleben möchte, ist bei Augsburg Open genau richtig!

Medizin, Ernährung, Sport, Familie und Wohnen in einer Führung vereint? Das kann man auf der Intersana erleben – im Rahmen von Augsburg Open erhalten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenfreien Zugang zu der Messe sowie einen limitierten Welcome-Sportbag. Das erworbene Bändchen gilt während der Veranstaltungstage auch als kostenloser Fahrschein für alle Verkehrsmittel im Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund in den Tarifzonen 10 und 20.

Das Programm ist ab Mittwoch, dem 29. März um 0:00 Uhr einsehbar. Gleichzeitig startet der Verkauf der Tickets und die damit verbundenen Anmeldungen zu den Führungen.

Weitere Informationen unter www.augsburg-city.de/open.

Ich wünsche eine erlebnisreiche Frühlingszeit!



Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.