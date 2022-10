Jedes Jahr im Oktober wird Augsburg zur Lichtkunst-Bühne, Gebäude und Plätze zu Stars. Dann gibt es strahlende Gesichter und leuchtende Augen. In diesem Jahr ist das noch ein bisschen wichtiger als sonst. Es war und ist eine herausfordernde Zeit. Umso mehr brauchen wir alle auch Momente der Freude und des Glücks, aus denen wir Kraft schöpfen können. Freuen wir uns also auf die LIGHT NIGHTS vom 21. – 23. Oktober. Und in diesem Jahr findet am Eröffnungstag des Festivals zum ersten Mal seit 2019 wieder eine SHOPPING-NIGHT statt.

Nachtschwärmer aufgepasst! Am Freitag, den 21. Oktober findet endlich wieder die Shopping-Night in Augsburg statt – die einzige Nacht des Jahres, in der die Innenstadtgeschäfte bis 23 Uhr geöffnet haben. Dabei dreht sich gar nicht alles um Shoppen, sondern vielmehr um ein tolles Erlebnis in der Innenstadt – denn aus der Shopping-Night wird in diesem Jahr das Light Nights – Shopping. Und wenn Ihr vom Shoppen oder Bestaunen der beleuchteten Gebäude eine Pause braucht, habt Ihr eine große Auswahl zwischen den Gastronomen der Augsburger Innenstadt. Einzelne Geschäfte bieten zur Shopping-Night verschiedene Aktionen an. Es erwarten Euch Rabatte, Gewinnspiele und Shopping-Night Specials. Auch kulinarisch wird einiges geboten: So sind beispielsweise beim Tölzer Kasladen sowie beim Vom Fass Verkostungen möglich. Der genehmigte Bereich, wo Geschäfte öffnen dürfen, umfasst die Kerninnenstadt inklusive Bahnhofsviertel und City-Galerie.

Die City wird zum Freiluftkunstwerk

Vom 21. bis 23. Oktober rückt Augsburg Marketing die Innenstadt ins Rampenlicht und verwandelt diese in ein Freiluftkunstwerk aus Lichtinstallationen, Lichtskulpturen und Lichtanimationen in allen Farben und Formen. Das Herzstück der Light Nights ist das Rathaus, auf dessen Fassade in diesem Jahr zwei 3D-Videomappings gezeigt werden. Das ganze Programm und die Highlights findet ihr unter augsburg-city.de/lightnights. Auch die beiden Museumscafés im Schaezlerpalais und im Maximilianmuseum haben an allen drei Festivaltagen bis 23 Uhr geöffnet.

Licht an, auch auf dem Augsburger Stadtmarkt! Der Stadtmarkt ist zum ersten Mal Teil der Light Nights und präsentiert sich im besten Licht – Freitag und Samstag durchgehend bis 23 Uhr, am Sonntag von 18 bis 23 Uhr. Neben einer stimmungsvollen Beleuchtung zaubern Euch prickelnde Getränke und köstliche Gerichte ein Strahlen ins Gesicht.

Nachhaltige Light Nights

Das Team von Augsburg Marketing hat zusammen mit seinen Partnern monatelang daran gearbeitet, den Herausforderungen der Energiekrise gerecht zu werden. Als Format mit Strombedarf müssen wir verantwortungsvoll mit elektrischer Energie umgehen und benötigen innovative Lösungen. Wir verzichten auf zusätzliche Tower und Gebäude für eine weitere dreidimensionale Darstellung. Deshalb werden auf dem Rathaus in diesem Jahr abwechselnd zwei unterschiedliche Shows zu sehen sein. Das Programm wird mehr gebündelt, ohne dass die Faszination und die Qualität darunter leiden. Wir verringern die Länge der Shopping-Night zum Auftakt des Festivals am Freitag um eine Stunde. Alle Inszenierungen enden auch an diesem Tag bereits um 23 Uhr. Selbstverständlich wird ausschließlich regenerativer Öko-Strom unseres Partners swa genutzt. Das Light Nights – Konzept von Augsburg Marketing berücksichtigt aber nicht nur den ökologischen Faktor, sondern auch den ökonomischen und sozialen. Die Innenstadt-Händler haben gerade die schwerste Krise seit Jahrzehnten hinter sich gebracht. Zudem ist die Veranstaltung für Besucher kostenlos. Licht hellt unsere Stimmung auf, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Und ganz besonders natürlich, wenn zahlreiche Künstler Licht als Werkzeug nutzen, um hochemotionale Projektionen und Lichtskulpturen zu erschaffen.

LAB30 – Augsburger Kunstlabor

Noch ein Tipp: eine Woche nach den Light Nights findet im Kulturhaus Abraxas das Medienkunstfestival LAB30 statt. Mit dabei sind über 30 junge Künstler aus Deutschland, Europa, USA und Kanada mit ihren faszinierenden Ideen.

Und LAB30 ist auch bei den Light Nights mit dabei: An der Fassade der Moritzkirche könnt Ihr die interaktive Arbeit „Flora“ des Berliner Künstlers Philipp Artus auf Euch wirken lassen.

Leuchtende Oktobertage wünscht….

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.