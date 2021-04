augsburgbewegt | Stadt Augsburg bereitet Sportinitiative vor

Auch im Hinblick auf Veranstaltung im Sportbereich bereitet sich das Referat für Kultur, Welterbe und Sport auf die Zeit nach Corona vor: In der Sitzung des Sportausschusses am 26. April stellte Jürgen K. Enninger, Referent für Kultur, Welterbe und Sport, seinen 5-Phasen-Plan der Reaktivierung vor.

„Mit #augsburgbewegt wollen wir den Augsburgerinnen und Augsburgern, Sportlerinnen und Sportlern nach einer Phase des Verharrens wieder Mut machen in Bewegung zu kommen. Wir fassen hierbei alle Begleitmaßnahmen und Projekte zusammen, die dies ermöglichen oder erleichtern sollen“, sagt Enninger. Die Kosten für die Maßnahmen der Aktivierung in den Bereichen Kultur und Sport belaufen sich auf rund 290.000 Euro zusätzlich zu den vorhandenen Budgets und wurden bereits in dieser Höhe vom Stadtrat beschlossen.

Aufwärmphase ist Startschuss für sportliche Veranstaltungsreihe

Ähnlich den Plänen im kulturellen Bereich sieht das Referat nach einer Aufwärmphase, in der Videos von Sportlerinnen und Sportlern veröffentlicht werden, eine breit angelegte Kampagne mit Sportlerinnen und Sportlern sowie Bürgerinnen und Bürgern als Testimonials zum Thema: „Was habe ich am meisten vermisst…“ vor. Die Kampagne soll die Augsburger Sporttreibenden dazu aktivieren, an diesem Prozess teilzunehmen sowie Ideen und Wünsche unter anderem via einer eigens eingerichteten Homepage zu kommunizieren. Hierauf soll – sofern es die Infektionsschutzbestimmungen zulassen – eine Phase mit Sportevents folgen, wie zum Beispiel auf der Aktivwiese des Gaswerks. Vom 4. Juni bis 11. Juli 2021 wird auf der Aktivwiese ein vielfältiges und weitestgehend kostenloses Programm von verschiedenen Augsburger Sportvereinen in Kooperation mit dem städtischen Ferienprogramm Tschamp, dem Stadtjugendring und dem FC Augsburg angeboten. Von Sportakrobatik-Vorführungen über verschiedenste Mitmachaktionen bis hin zum Boulderblock, an dem man Kletterkünste auf die Probe stellen kann kann, ist an jedem Wochenende etwas Kreatives geboten.

Anhörungen am Ende der Eventphase geplant

Neben den Stadtteilhearings, die für das Jahresende für den kulturellen Bereich geplant sind, sollen Hearings für den sportlichen Bereich stattfinden und Auskunft darüber geben, wie der hoffentlich sportlich aktive Sommer in der Stadt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankam. Zusätzlich sollen die Augsburgerinnen und Augsburger weiterhin engagiert gehalten und eine Sportstiftung gegründet werden. In der letzten Phase des Programms sollen Langzeitideen festgeschrieben werden, wie beispielsweise die Verstetigung des Wasserfests oder langfristiges Fundraising für die zukünftige Sportstiftung. Denn die Sportinitiative (5 Phasen der Aktivierung) möchte den Dialog zu den Zielgruppen konstant aufrechterhalten.