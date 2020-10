Augsburger Altenhilfe wartet noch immer auf Ergebnisse der Covid-19-Reihentestungen

Die Ergebnisse der Reihentestungen liegen im Seniorenzentrum Lechrain und Hospital-Stift am Montagnachmittag noch nicht vollständig vor.

Im Seniorenzentrum Lechrain konnten für die 45 Bewohnerinnen und Bewohner, die letzte Woche getestet wurden, bisher 30 negative Testergebnisse vermeldet werden, 15 Testergebnisse liegen noch nicht vor.

Lechrain vermeldet 37 negative Testergebnisse bei Mitarbeitenden.

Für die 45 getesteten Mitarbeitenden wurden von den Laboren bereits 37 negative Testergebnisse mitgeteilt. Sieben Mitarbeitende haben das Laborergebnis noch nicht erhalten.

Die einzige Covid-19 positiv getestete Mitarbeiterin vom Seniorenzentrum Lechrain, die sich weiterhin in häuslicher Isolation befindet, zeigt unterdessen keinerlei Krankheitssymptome.

Erste Mitarbeiterin im Hospital-Stift positiv auf Covid-19 getestet

Im Hospital-Stift wurde am Montagvormittag, 19. Oktober, bekannt, dass eine Mitarbeiterin letzte Woche von ihrem Hausarzt positiv getestet wurde. Ein Mitarbeiter wurde daraufhin als Kontaktperson 1 identifiziert und in häusliche Quarantäne geschickt. Nachdem bereits 42 Personen des betroffenen Arbeitsbereiches der Mitarbeiterin auf die Covid-19-Infektion negativ getestet wurden, mussten keine weiteren Testmaßnahmen in diesem Umfeld ergriffen werden. Derzeit fehlen im Hospital-Stift von letzter Woche noch Testergebnisse für neun Bewohnerinnen und Bewohner und 17 Mitarbeitenden. Unterdessen wurde am heutigen Montag, 19. Oktober, im Hospital-Stift in einem anderen Gebäudeteil als Schutzmaßnahme eine weitere Reihentestung mit 42 Personen durchgeführt. Weiterhin Entwarnung kann für die 91-jährige Bewohnerin mit positiven Covid-19-Testergebnis gegeben werden, die keine Symptome hat.

Sander-Stift erhält Kenntnis über die Infektion eines Angehörigen

Im Sander-Stift sorgte unterdessen das Bekanntwerden eines positiv getesteten Angehörigen für Präventionsmaßnahmen. Die Ehefrau des Betroffenen wurde in der Senioreneinrichtung sofort isoliert und ab sofort als Vorsichtsmaßnahme als Kontaktperson 1 im Quarantäne-Modus versorgt. Um Risiken einer Infektion vorzubeugen wurde im Sander-Stift präventiv seit August bereits mehr als 115 Bewohnerinnen und Bewohner auf Covid-19 getestet. Alle Ergebnisse waren negativ.