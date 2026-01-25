Augsburger Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt und angezeigt

Ein 33-jähriger Autofahrer wurde am Freitag, den 23. Januar 2026, in der Schillstraße im Augsburger Stadtteil Lechhausen von der Polizei angehalten, da er unter dem Einfluss von Drogen stand.

Drogentest bestätigt Cannabis-Konsum

Gegen 20:30 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durch. Sie bemerkten, dass der Fahrer drogentypisches Verhalten zeigte. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Drogentest fiel positiv auf Cannabis aus.

Maßnahmen der Polizei

Um die Weiterfahrt zu verhindern, beschlagnahmte die Polizei die Fahrzeugschlüssel des Fahrers. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Drogenkonsum weiter zu bestätigen.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den 33-Jährigen, der sowohl die deutsche als auch die kroatische Staatsangehörigkeit besitzt, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.