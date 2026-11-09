Augsburger BC steigt 2027 in die Petanque-Bundesliga auf

Mit sieben Siegen aus neun Begegnungen hat der Augsburger Boule Club bei der Relegation den zweiten Platz erreicht und steigt 2027 in die Petanque-Bundesliga auf.

Die Relegationsrunde fand am 7. und 8. November 2026 in Saarbrücken-Gersweiler statt. Dort traten die Sieger der zehn Landesligen an. Der Augsburger BC lag am Ende hinter dem PC Hanweiler und belegte einen von vier möglichen Aufstiegsplätzen.

Bayerische Landesmeisterschaft als Grundlage

Die Teilnahme an der Relegation hatte sich die erste Mannschaft mit dem Gewinn der bayerischen Landesmeisterschaft am 26. September gesichert. Die zweite Mannschaft des Augsburger BC erreichte in der Landesliga Süd den fünften Platz.

Mitte September schied der Verein in der Pokalrunde gegen die SG Petanque München aus. Die SG war 2025 bayerischer Meister.

Weitere Erfolge in der Saison 2026

Der Verein nennt außerdem mehrere bayerische Meistertitel und Podestplatzierungen im Doublette-Mix, im Damen-Triplette und im Senioren-Doublette. Beteiligt waren Thawatchai Phophan, Karen Simmelbauer-Ott, Christian Ott, Annette Podiwin, Egor Rudyk und Simon Zuschlag. Kittiong Boonwatt erreichte den ersten Platz im „Tir de Precision“.

In der Bundesliga will sich der Augsburger BC mit 15 weiteren Mannschaften messen. Die Teilnahme an den Turnieren in ganz Deutschland ist nach Vereinsangaben mit erheblichem Aufwand verbunden. Der Verein hofft deshalb auf Förderer und Unterstützer.