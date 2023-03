Augsburger Bischof Bertram zum Mitglied in die päpstliche Ökumene-Behörde berufen

Papst Franziskus hat den Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier zum Mitglied des vatikanischen Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen berufen. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Das hat der Pressesaal des Heiligen Stuhls an diesem Samstag mitgeteilt.

Bischof Bertram freut sich über das Vertrauen des Heiligen Vaters und erinnert an seine Kindheit und Jugend: „Ökumene habe ich durch mein konfessionsverschiedenes Elternhaus in die Wiege gelegt bekommen. Da ist es ganz natürlich, dass mir die Einheit der Christen ein Herzensanliegen ist. Über Ekklesiologie und Ökumene habe ich nicht nur promoviert, sondern auch einen Lehrauftrag an der Päpstlichen Universität Gregoriana ausgeübt.“

Das Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen gibt es seit 1960. Es hat die Theologie des II. Vatikanischen Konzils maßgeblich mitgeprägt. Derzeitiger Leiter im Rang eines Präfekten ist der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch, dessen Vorgänger war der deutsche Kardinal Walter Kasper.