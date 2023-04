15 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit, 15 Jahre Netzwerken, 15 Jahre Geschäftspartnerschaften schaffen und stärken – dafür steht das Augsburger BNI-Unternehmerteam Ballista. 35 Unternehmerinnen und Unternehmen treffen sich wöchentlich, um einander zu unterstützten, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Allein in den vergangenen zwölf Monaten generierten die Unternehmen in der Region dadurch mehr als 3 Millionen Euro Mehrumsatz – und das in wirtschaftlich nicht gerade einfachen Zeiten.

Grund genug also, zu feiern – und das richtig. Die „Ballistas“ haben einen ganz besonderen Netzwerkabend geplant – auf dem Gelände eines Mitglieds, der Richter Elektrotechnik GmbH. Die neu errichtete Industriehalle bietet reichlich Raum für einen Abend in attraktiver Atmosphäre. Keynote-Speaker Jörg Löhr wird mit seinem Impulsvortrag „Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung“ nicht nur Firmeninhaber ansprechen, sondern jede und jeden, die aktuell mit den globalen Veränderungen in Wirtschaft und Berufsalltag zu tun haben. Zu späterer Stunde lädt Augsburg No-1 DJ Alex Woldrich zur Party – es darf getanzt werden bis in die frühen Morgenstunden. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt.

Mehr als 300 Gäste haben ihre Tickets bereits gelöst, doch es gibt noch einige wenige Karten. Im Ticketpreis von 49 Euro ist das gesamte Programm sowie sämtliche Speisen und Getränke enthalten. Los geht’s am 21. April 2023 ab 18 Uhr mit einem Welcome-Drink & Fingerfood. Mehr Infos und die Möglichkeit zur direkten Buchung unter https://ballista.dent-event.com/ . Eventuelle Restkarten können an der Abendkasse für 55 Euro erworben werden.