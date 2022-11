Die fünf Augsburger Bürgerbüros sind die bestbewerteten Behörden Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des bundesweit aktiven Verbraucherschutzvereins Berlin/Brandenburg (VSVBB). Der VSVBB hat insgesamt 43.973 Bewertungen von 350 Behörden in Deutschlands 40 einwohnerreichsten Städten analysiert.

Nach Platz 2 im vergangenen Jahr erobern die Augsburger Bürgerbüros mit einem Wert von 4,1 (von 5 möglichen) Sternen den Spitzenplatz im Ranking. Auf Platz zwei und drei folgen die Städte Bielefeld und Kassel.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der angebotenen Leistungen

„Es freut mich, dass unsere Bemühungen, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu erfüllen, so positiv ankommen. Diesen Weg werden wir sowohl bei den Leistungen mit einem persönlichen Ansprechpartner, als auch bei den digitalen Angeboten fortsetzen. Insbesondere die telefonische Erreichbarkeit und die niederschwelligen, mehrsprachigen Angebote für alle Augsburgerinnen und Augsburger kontinuierlich weiterentwickeln, um die Spitzenposition auch in den nächsten Jahren halten zu können,“

so Ordnungsreferent Frank Pintsch, der für die Bürgerbüros zuständig ist.

Die Untersuchungsgrundlage

Um herauszufinden, in welcher deutschen Stadt es die beliebtesten Behörden gibt, hat der VSVBB über die Websites der 40 einwohnerreichsten Städte Deutschlands sämtliche Behörden ermittelt, in denen Bürger Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigen können und anschließend die Google-Bewertungen dieser Behörden untersucht. Stichtag war der 27. Oktober 2022. Ämter, die bis zu diesem Datum keine Google-Bewertungen erhalten haben, wurden bei der Analyse nicht berücksichtigt. Um städteweite Durchschnittswerte zu bilden, wurden die Bewertungen der jeweiligen Behörden entsprechend der Anzahl an insgesamt abgegebenen Bewertungen gewichtet. Für die Sonderrankings der beliebtesten und unbeliebtesten Behörden Deutschlands wurden lediglich Ämter berücksichtigt, die bis zum 27. Oktober 2022 mindestens zehn Bewertungen erhalten haben. Der VSVBB ist ein

bundesweit tätiger, unabhängiger, gemeinnütziger und demokratisch organisierter Verein mit Hauptsitz Berlin.

Hier geht es zu allen Ergebnissen des Behördenrankings: augsburg.de/aktuelles-aus-der-stadt