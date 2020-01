Eine verurteilte 25-Jährige hat die Augsburger Bundespolizei in der Silvesternacht festgenommen. Die Deutsche konnte ihre Strafe von 7160 Euro nicht begleichen und musste deshalb das neue Jahr hinter schwedischen Gardinen beginnen.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte gegen 21.50 Uhr eine Frau im Augsburger Hauptbahnhof. Beim Abgleich ihrer Personalien in der Fahndungsdatei stellten die Beamten fest, dass sie von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wird. Die 25-Jährige war wegen Diebstahl verurteilt worden und hatte ihre Strafe in Höhe von 7160 Euro, ersatzweise 179 Tage Freiheitsstrafe, bis dato nicht beglichen. Da die Verurteilte ihre Strafe auch jetzt nicht bezahlen konnte, musste sie die Silvesternacht in der Gewahrsamszelle der Bundespolizei verbringen.

An Neujahr brachten Beamte die Augsburgerin in eine Justizvollzugsanstalt.