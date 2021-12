Augsburger Bundestagsabgeordnete Ullrich in Vorstand der Unionsfraktion gewählt

Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich gehört auch in dieser Wahlperiode dem Fraktionsvorstand an.

Bei ihrer Sitzung wählten die CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten Ullrich zum Fachsprecher für Verbraucherschutz. „Ich freue mich über das Vertrauen der CSU-Landesgruppe und Gesamtfraktion und verspreche, mich für die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern in allen Lebensbereichen einzusetzen.“

Ob bei steigenden Energie- und Wohnkosten, unklaren Vertragsstrukturen beim Online-Shopping, der privaten Altersvorsorge oder bei Kostenfallen bei Vertragsabschlüssen: „Der Handlungsbedarf ist groß, um das alltägliche Leben der Menschen zu verbessern“, sagt Ullrich. „In der vergangenen Legislaturperiode haben wir mit der Musterfeststellungsklage und dem Kündigungsbutton bei online abgeschlossenen Verträgen Verbesserungen für Verbraucher erzielt. In der Opposition werden wir die Taten der Ampel-Koalition auch an der Zufriedenheit der Menschen in diesem wichtigen Politikfeld messen.“ Neben Verbraucherschutz betreut Ullrich auch künftig die Rechtspolitik.