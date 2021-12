Augsburger Corona-Testzentrum zieht auf Plärrergelände

Das Testzentrum der Stadt Augsburg zieht vom Messezentrum auf das Plärrergelände um. Die Aufbauarbeiten des Test-Zelts starten am Donnerstag, 16. Dezember. Ab dann steht ein Teil der Parkplätze auf dem kleinen Exerzierplatz nicht mehr zur Verfügung.

Umzugstermin von Witterung abhängig

Das künftige Testzentrum funktioniert wie bisher als „drive- through“-Konzept. Das bedeutet, zu testende Personen können im Auto sitzen bleiben. Selbstverständlich steht das Testzentrum auch Radfahrenden oder Fußgängerinnen und Fußgängern offen. Im Unterschied zum Standort in der Messe ist das Testzentrum künftig nicht mehr in einer Halle, sondern in einem Zelt aufgebaut. Die Ab- und Aufbauarbeiten und der damit verbundene Umzug des Testzentrums sind stark von der Witterung abhängig. Daher ist noch unklar, an welchem Tag letztmals im Testzentrum an der Messe und erstmals im neuen Test-Zelt auf dem Plärrergelände getestet wird. Das Testangebot über die Feiertage an Weihnachten und Neujahr ist jedoch davon nicht betroffen. Die Stadt wird zum Umzugstag entsprechend informieren.