Augsburger Eislaufverein komplettiert Trainerteam

Der Augsburger Eislaufverein hat die letzte noch vakante Stelle seines Trainerteams für die Saison 2024/25 besetzt. Mika Wendell übernimmt die U15 des AEV und wird zusätzlich als Assistenztrainer von Martin Schweiger bei der U20 fungieren.

Mika Wendell war in den vergangenen Spielzeiten Cheftrainer der U13 und U15 des SC Bietigheim-Bissingen und zusätzlich als Development Coach der Profis der Bietigheim Steelers beschäftigt. Zuvor war der 37-jährige Finne in seiner finnischen Heimat für die Ausbildung von jungen Spielerinnen und Spielern in verschiedenen Altersklassen zuständig.

AEV-Präsident Lukas Gebele: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Verpflichtung von Mika Wendell unser Trainerteam komplettieren können. Er hat in Bietigheim sehr gute Arbeit geleistet und wird dies fortan sicher auch in Augsburg tun.“

Den AEV verlassen werden hingegen Stefan Wiedmaier, Miroslav Jenka und der langjährige Torwarttrainer Max Dürr. „Wir danken Stefan, Miroslav und Max für den Einsatz für unseren Nachwuchs. Speziell Max Dürr und Miroslav Jenka waren viele Jahre sehr engagierte und qualifizierte Trainer, die mit ihrer Arbeit sehr zur Weiterentwicklung unseres Nachwuchses beigetragen haben. Wir wünschen allen nur das Beste für Ihre berufliche und private Zukunft.“