Augsburger Grüne gründen Ortsgruppe Nordost

Die Augsburger Grünen wachsen. Innerhalb der letzten zwei Jahre ist die Mitgliederzahl beim Stadtverband Augsburg der Grünen von 385 auf über 500 erhöht. Die Partei möchte nun auch in den Stadtteilen präsenter sein und mehr Mitmachmöglichkeiten in den eigenen Strukturen schaffen. Auf der Agenda steht deshalb die Gründung der Ortsgruppe Augsburg Nordost. Diese soll politisch in den Stadtteilen Lechhausen, Hammerschmiede und Firnhaberau wirken.

Dazu erklären der Co-Parteisprecher Joachim Sommer und der Lechhauser Stadtrat Serdar Akin: „Es ist uns Grünen ein wichtiges Anliegen, uns der Themen vor Ort zu widmen und für die Bürger*innen unmittelbar erreichbar zu sein. Klimaschutz und Demokratie fangen schließlich vor der eigenen Haustüre an. Ortsgruppen bieten außerdem die ideale Möglichkeit für einen Einstieg in die parteipolitische Arbeit. Deshalb werden wir unsere Arbeit für die Stadtteile Lechhausen, Hammerschmiede und Firnhaberau nun mit der Gründung einer Ortsgruppe unserer Partei intensivieren.“

Der digitale Kick-Off soll am 18. Februar um 19:00 Uhr erfolgen. Neben Parteimitgliedern steht die Mitarbeit in einer solchen Ortsgruppen auch anderen interessierten Menschen offen. Es wird um Anmeldung per E-Mail an stadtverband(at)gruene-augsburg.de gebeten. Im Anschluss wird der Teilnahmelink via Mail zugeschickt.