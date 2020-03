Schwäbischer Handel | „Die Lebensmittelversorgung ist gesichert!“

Ab dem heutigen Mittwoch haben Einzelhandelsgeschäfte aufgrund einer Allgemeinverfügung zur Coronakrise zu schließen. Lebensmittel und notwendiges kann aber natürlich weiter erworben werden, die entsprechenden Geschäfte bleiben geöffnet. Sorgen über Versorgungsengpässe braucht sich derweil keiner machen. „Die Lebensmittelgrundversorgung ist gesichert“ versichert der Geschäftsführer des Handeslverbandes in Schwaben.

Jeder von uns war in den vergangenen Tagen bereits einmal vor leeren Regalen gestanden, in denen sonst Klopapier und Nudeln angeboten werden. Auch verschiedene andere Dinge werden gehamstert. Die wichtigste Frage die sich vielen stellt: ´Bekomme ich meine Lebensmittel in den nächsten Tagen auch noch, die nächsten vier, die nächsten sechs Wochen?´

„Diese Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten!“, so Andreas Gärtner, Geschäftsführer des Schwäbischen Handeslverbandes. „Die Lebensmittelgrundversorgung ist gesichert. Die Lebensmittelhandelsunternehmen arbeiten mit Hochdruck und Hand in Hand mit ihren Lieferanten daran, dass die Verbraucher weiterhin mit den Waren des täglichen Verbrauchs versorgt werden.“

Versorgung sichergestellt

Wie Gärtner im Rahmen einer Pressekonferenz am gestrigen Dienstag bestätigte, ist die Versorgung von Supermärkten und Discountern 100% sichergestellt und Lagermengen in ausreichender Menge vorhanden. Auch die Logistik zu den Märkten funktioniert nach wie vor.

Die Lebensmittelgeschäfte haben nach wie vor wie gewohnt geöffnet, teilweise werden die Öffnungszeiten sogar noch ausgedehnt werden. In der entsprechenden Allgemeinverfügung der Staatsregierung wurden den Geschäften entsprechende Freiheiten eingeräumt. Jedes Unternehmen hat nun selbst zu entscheiden, ob und in welchem Umfang es diese umsetzen kann.

Einkaufen mit Augenmaß

„Ich möchte an ihre Solidarität mit den Mit-Augsburgern appellieren. Kaufen Sie bedarfsgerecht und entsprechend ihrer Haushaltsgrößen ein. Damit tragen Sie aktiv dazu bei die Lieferstrukturen nicht zu überfordern und dazu, dass auch für ihre Mitbürger auch noch etwas da ist. Die aktuelle Situation, die man mit leeren Regalen teilweise sieht entsteht nicht dadurch, dass die Versorgung nicht sichergestellt ist. Die Situation entsteht dadurch, klassisches Beispiel das Toilettenpapier aufgefüllt wird und viele Menschen nicht ein Paket mit zehn Rollen, sondern gleich fünf Pakete nehmen. Das ist wie, wenn Sie am Sonntagmorgen zum Bäcker gehen. Es werden gerade frische Brezen aufgebacken und der vor Ihnen nimmt einfach 100 Stück. Danach ist einfach nichts mehr da, es dauert bis aufgefüllt wird. Ich kann Sie nur dringend dazu auffordern: Kaufen Sie mit Augenmaß ein, es wird nach wie vor nachgeliefert, es wird weiter produziert. Die bayerischen Bauern haben genug Vorräte und auch die Lebensmittellager sind auch voll. Die Lieferkette funktioniert nach wie vor.“

Gärtner bittet die Verbraucher darum nicht unbedingt zu den bekannten Stoßzeiten am Freitag und Samstag und vielleicht eher am Morgen oder zur Mittagszeit in normalen Mengen einzukaufen. Er empfiehlt lieber auch unter der Woche kleinere Mengen zu kaufen, um die Lage in den Geschäften zu entzerren.