Am Samstag gegen 21.30 Uhr sprach eine 20-Jährige eine Polizeistreife in der Bürgermeister-Fischer-Straße in Augsburg an, da sie ihr neun Monate altes Kind vermisste.

Die Beamten konnten den Sachverhalt schnell aufklären und das Kind auffinden. Dieses lag auf einer Bank vor einem Schnellrestaurant am Königsplatz. Das Kind wurde bereits durch Passanten betreut. Wie sich herausstellte, ließ die Mutter zuvor das Kind an der Bank zurück, um auf die Toilette des Restaurants zu gehen. Als sie zurückkehrte, lief die Frau an ihrem Kind „versehentlich“ vorbei und suchte dieses vergeblich. Passanten wurden darauf aufmerksam und führten die Frau zu ihrem Kind zurück. Sie behauptete aber, dass es sich bei dem Baby nicht um ihr Kind handeln würde und setzte die Suche fort, die letztendlich bei der Polizeistreife endete. Vor Ort wurde festgestellt, dass die 20-Jährige mit gut zweieinhalb Promille betrunken war. Mutter und Kind wurden zur weiteren Abklärung zur Inspektion gebracht.

Da der mittlerweile ermittelte Kindsvater zwar telefonisch erreicht wurde, aber aufgrund seiner Alkoholisierung ebenfalls zu nichts mehr fähig war, übergaben die Beamten das Kind einer Inobhutnahmestelle. Die zuständigen Behörden wurden über den Vorfall umgehend informiert.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.