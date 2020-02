Augsburger Innenstadt | Exhibitionist belästigt Mädchen an Straßenbahnhaltestelle

Am Freitagabend (14.02.2020) kurz vor 21:00 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann an der Straßenbahnhaltestelle „Klinkertor“ zwei jugendliche Mädchen an. Der Mann hielt hierbei einen Rucksack vor seinem Körper, wobei die Jugendlichen erkennen konnten, wie er dahinter sein Glied in der Hand hielt und daran manipulierte.

Daraufhin rannten die Mädchen davon und alarmierten die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.