Heute Nachmittag gegen kurz vor 16 Uhr würde die Berufsfeuerwehr Haupt- und Südwache zu einem massiven PKW Brand in das Meister-Veits-Gäßchen in der Augsburger Innenstadt alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte stand der PKW in Vollbrand und es gab eine starke Rauchentwicklung. Der Brand hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, vor dem der PKW stand.

Nähere Informationen folgen.