Augsburger Kahnfahrt soll erhalten bleiben- Können Probleme gelöst werden?

Für den Erhalt des Ausflugslokals Kahnfahrt mit Bootsverleih am Oblatterwall wird in der Augsburger Stadtverwaltung intensiv nach einer Lösung gesucht. „Für die Stadt Augsburg ist es sehr wichtig, dass mit der Kahnfahrt eine traditionelle Augsburger Institution erhalten bleibt. Sie hat nicht nur für die hiesige Bevölkerung, sondern auch für auswärtige Gäste und den Tourismus überhaupt eine große Bedeutung“, so Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle.

Aus Sicht der Stadt geht es jetzt darum, tragbare Lösungen zu finden, um einen sicheren Betrieb der Kahnfahrt zu gewährleisten. Aus Brandschutzgründen ist zwingend ein zweiter Rettungsweg erforderlich. Dieser wird allerdings durch die besondere Lage des Ausflugslokals zwischen Stadtmauer und Wasserfläche erschwert. Zur Frage des zweiten Rettungsweges haben bereits umfangreiche Abstimmungsgespräche stattgefunden. Ziel ist es, den Betrieb der Außengastronomie und des Bootsverleihs ab 1. April dieses Jahres zu

ermöglichen. „Konkrete Lösungsschritte können wir noch nicht mitteilen. Aber wir sprechen intensiv mit allen Beteiligten. Ich bin insgesamt sehr zuversichtlich“, so der Wirtschaftsreferent.

„Neuplanung“ ab 2024 erforderlich

Dass seitens des Pächters gewisse Investitionen am Objekt vorgenommen wurden, war bekannt. Dennoch ist vor dem Hintergrund baulicher Veränderungen in der Vergangenheit gerade für die Innengastronomie keine kurzfristige Lösung möglich. Nach jetzigem Stand ist aus Sicht der Stadt für die Zeit ab 2024 eine Neuplanung der Augsburger Kahnfahrt erforderlich. Die Stadt versteht unter einer Neuplanung offensichtlich den Rückbau der vor etwa 50 Jahren als Schwarzbau errichteten Gaststättengebäudes. Ohne den Innenbereich rentiert sich der Betrieb für Pächter Bela Balogh aber wohl nicht. Eine nachträgliche Genehmigung des in die Jahre gekommenen Gebäudes ist aktuell ebenso nicht in Sicht, wie ein (genehmigter) Neubau an gleicher Stelle. Dr. Deniz Anan, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Augsburger Rathaus: „Die bauliche und rechtliche Situation scheint nicht einfach zu sein. Wir Grüne würden uns über eine Lösung sehr freuen, die den Weiterbetrieb der Kahnfahrt als Augsburger Institution ermöglicht und den Anforderungen an Brandschutz und Standsicherheit voll genügt. Unsere Fraktion wird sich im Wirtschaftsausschuss für eine zeitnahe Klärung aussprechen, inwieweit Medienberichte zutreffen, wonach sich hier ein nicht genehmigten Bau auf einer städtischen Liegenschaft befindet.“

Wenn die Probleme nicht gelöst werden, steht die Zukunft des Ausflugsziels weiter infrage. Leo Dietz, CSU-Fraktionsvorsitzender: „Uns und den Augsburgerinnen und Augsburgern liegt die Kahnfahrt sehr am Herzen. Deswegen haben wir uns in den vergangenen Monaten bereits intensiv mit der Stadtverwaltung und den beteiligten Referaten ausgetauscht, um hier Lösungsansätze zu identifizieren. Eine davon ist, dass – unter gewissen Auflagen – die Außengastronomie sowie der Bootsverleih diesen Sommer aufmachen können. Dafür setzen wir uns als CSU-Fraktion ein, denn ein Aus für die Kahnfahrt werden wir nicht so einfach akzeptieren.“