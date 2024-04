Augsburger Kinomacher expandieren nach München – Traditionsreiche Kinos werden übernommen

Die beiden Kinomacher Daniela Bergauer und Michael Hehl vom Liliom expandieren nach München. Die beiden Augsburger übernehmen zwei traditionsreiche Kinos in der Landeshauptstadt.

Zum 28.03.2024 haben Daniela Bergauer und Michael Hehl einen großen Schritt gewagt. Die beiden Macher hinter dem Augsburger Arthousekino Liliom haben das traditionsreichen LEOPOLD Kino und das ABC Kino in München von der bekannten Betreiberfamilie Kuchenreuther,im Szeneviertel Schwabing direkt an der Münchner Freiheit in der Leopoldstraße gelegen, übernommen.

„Wir freuen uns sehr auf diese weitere spannende Aufgabe, mit der für uns ein Lebenstraum in Erfüllung geht und die wir mit voller Leidenschaft angehen werden.“, so die beiden Augsburger.

Die beiden Kinos verfügen über vier Leinwände (Leopold 3 Leinwände, Abc 1 Leinwand) mit insgesamt knapp 400 Sitzplätzen und ermöglichen uns als jungem Betreiberpaar, die nächsten 20 Jahre an einem weiteren Top-Standort Kino zu machen.

Der Kinobetrieb im LILIOM Augsburg soll nicht vernachlässigt werden, ganz im Gegenteil: Durch Synergieeffekt können nun noch öfter spannende Gäste nach Augsburg geholt werden. „Wer nach München kommt, kann auch gleich ins LILIOM Kino kommen.“, sind sich die beiden einig.

Augsburg muss sich nicht hinter München verstecken, denn alle hochkaräigen Gäste, die wir in den letzten Jahren zu Filmgesprächen begrüßen durften, waren vom LILIOM Kino mehr als begeistert.