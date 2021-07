Augsburger Kunstsammlungen öffnen zur Kunstnacht ihre Türen für alle – Eintritt frei

Zur „Kleinen Kunstnacht“ am kommenden Samstag, 3. Juli 2021, öffnen die Kunstsammlungen & Museen einige ihrer Häuser für alle Interessierten bei freiem Eintritt.

Das heißt, für den Besuch in der Sonderausstellung „Um angemessene Kleidung wird gebeten“ im Schaezlerpalais, in der Dauerausstellung im Maximilianmuseum und in der Sonderausstellung „Blue Planet“ im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast sind an diesem Abend auch keine Kunstnacht-Tickets nötig. Bis 23 Uhr heißt es dort Eintritt frei, bis 22 Uhr kann in der Neuen Galerie im Höhmannhaus die Klanginstallation „pressure“ des Augs-burger Künstlers Markus Mehr besucht werden. Auch der Rokoko-Garten und das Cafe im Schaezlerpalais sind bis 23 Uhr geöffnet.Ebenso das Cafe im Maximilianmuseum.

Führungen und Konzerte mit Kunstnacht-Ticket

Im Rahmen des Programms der „Kleinen Kunstnacht“ können zudem mit einem Kunstnacht-Ticket Führungen in den Häusern gebucht werden. Die Programmpunkte starten jeweils um 19 Uhr, 20:30 Uhr und 22:00 Uhr. Dabei können Interessierte bei einer Führung einen Blick in die Dominikanerkirche werfen, das ehemalige Römische Museum, das seit 2012 wegen Bauarbeiten öffentlich nicht mehr zugänglich ist. Auch durch die Mode-Ausstellung im Schaezlerpalais gibt es buchbare Führungen. Auf dem Kunstnacht-Programm stehen aber auch Konzerte im Ambiente des Viermetzhofs. Eine Auflistung der Veranstaltungen in den Häusern der Kunstsammlungen & Museen finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

Ticketreservierung über www.langekunstnacht.de

In den Ausstellungen der Häuser der Kunstsammlungen & Museen besteht nach wie vor FFP2-Masken-Pflicht und auch die Aufnahme der Kontaktdaten ist notwendig. Hierfür kann jetzt auch die luca-App verwendet werden, alternativ stehen an den Kassen und Eingängen der einzelnen Häuser Kontaktdatenblätter zur Verfügung.

Die Termine im Einzelnen

Schaezlerpalais

Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid

Kurzführung durch die Ausstellung „Um angemessene Kleidung wird gebeten. Mode für besondere Anlässe von 1770 bis heute“

Jeweils um 19.00 Uhr, 20.30 Uhr und 22.00 Uhr

Maximilianmuseum

Konzerte im Viermetzhof des Maximilianmuseums

19.00 Uhr

Blue – Alles Fließt | PROGETTO 600

20.30 Uhr

Musik zur Blauen Stunde | Trio Flaut d’Art

22.00 Uhr

Feeling Blue | brasspur

Halle 1 im Glaspalast

Tanzperformances in den Räumen des Museums für Moderne Kunst

19.00 Uhr

Mechanical Lunch Break | Zhenja Genial

20.30 Uhr

Sentilo | Choreoloop

22.00 Uhr

Blue – A time limit | Ensemble um Daniel Záboj

Dominikanerkirche (Römisches Museum)

St. Magdalena – Baustellenführungen durch die Dominikanerkirche

Jeweils um 19.00 Uhr, 20.30 Uhr und 22.00 Uhr

Ausstellungen in den Häusern