Augsburger Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte gestoppt: Weiterfahrt unterbunden wegen Verstößen
Am Montag, den 26. Januar 2026, stoppte die Polizei in der Augsburger Volkhartstraße einen 64-jährigen Lkw-Fahrer, der ohne die vorgeschriebene Fahrerkarte unterwegs war.

Mängel an der Fahrzeugausstattung

Bei der Kontrolle gegen 09:30 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht nur die Fahrerkarte nicht benutzt hatte, sondern auch die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war. Zusätzlich entsprach die Bereifung des Lkws nicht den Vorschriften.

Eingeleitete Maßnahmen

Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt des Lkws. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz ermittelt. Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

