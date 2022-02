Augsburger Messe nutzt Krise zur Neuaufstellung

: Attempt to read property "slug" on null inon line

Die Messe Augsburg macht sich mit Neuausrichtung der Unternehmensstrategie fit für die Zeit nach der Pandemie. Mit einem umfassenden Maßnahmenprogramm werden strukturelle Schwachstellen behoben und das eigene Leistungsprofil geschärft. Nach der Pandemie will die Messe schnell wieder in die Erfolgsspur und spielt dafür die Stärke des bisherigen Underdogs noch gezielter aus.

Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 hat sich die Transformation des Messewesens massiv beschleunigt und erforderte eine unmittelbare Reaktion in Form von fundamentalen strategischen, operativen und organisatorischen Anpassungen. Der bisherige Status Quo musste selbstkritisch hinterfragt werden, um den sich geänderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Neue Kundenbedürfnisse und Marktgegebenheiten erfordern eine inhaltliche Neuausrichtung und Zielsetzung für die kommenden Jahre. Mit einem grundlegenden Strategieentwicklungsprozess hat die Messe Augsburg die Grundpfeiler gelegt und schaut deswegen optimistisch auf die Zeit nach der Pandemie.

Die „WIR-Strategie 2030“ umfasst vielfältige Maßnahmen zur (Neu-)Gestaltung der Messe Augsburg der Zukunft. Der Fokus liegt dabei vor allem auf einem maximal kundenorientierten Dienstleistungsangebot, der Schärfung und dem Ausbau des Veranstaltungsportfolios sowie der Qualifizierung vorhandener Flächen.

Mit Kompetenz und Individualität Mehrwerte schaffen

Die Augsburger Messe- und Veranstaltungsgesellschaft plant den Ausbau des schon heute von ihren Kunden sehr geschätzte Service- und Dienstleistungsangebots. Dabei stehen für den mittelgroßen Messeplatz die persönliche Kundenbetreuung und ganz besonders die individuelle Umsetzung der Kundenwünsche im Mittelpunkt. Ein wesentlicher Faktor: Die agilen Strukturen des im Messewesen jungen Players schaffen dabei eine hohe Flexibilität und Dynamik im Sinne des Kunden. Direkte und kurze Wege sowie die Bereitschaft für jeden Kunden individuelle Lösungen zu entwickeln sorgen nach der Pandemie für einen noch größeren Kundennutzen. Möglich wird dies auch durch die zukünftig noch größere Unterstützung der bestehenden und neuer Servicepartner mit innovativen Lösungen und Leistungen für Messen und Events aller Art.

Regional verwurzelter, weltoffener Messestandort für wachstumsstarke (Zukunfts-)Märkte

Als „kommunales Familienunternehmen“ inmitten eines attraktiven Einzugsgebietes mit hoher Kaufkraft mit führenden Unternehmen und starken Wissenszentren sieht es die Messe Augsburg zukünftig noch stärker als ihre Aufgabe an, die regionale Verbindung und Vernetzung zu stärken. Zentral im Süden Deutschlands gelegen soll die Messe Augsburg zukünftig Plattform der Kommunikation und des Handelns der regionalen Hidden Champions sein und damit eine noch klarere Positionierung auch in ihrer Kommunikation erhalten. Die bisherigen Erfolge mit neuen Messeformaten in Marktnischen sollen dabei als Blaupause für die Weiterentwicklung des Messeportfolios dienen und bestehende Netzwerkpartner weiterhin intensiv eingebunden werden.

Die Messe Augsburg sieht sich als Heimat für Ideen und Innovationen, denen mit passgenauen Veranstaltungen der Raum für Wachstum geboten wird. Besonders kleine und mittlere sowie hoch innovative Industrien stehen im Mittelpunkt der Pläne für Veranstaltungen. Diese sollen bei allen Beteiligten mit persönlichen Erfahrungen und Begegnungen für eine nachhaltige Begeisterung sorgen, weil Messen, seien sie physisch oder hybrid immer ein Ort des Austausches und der individuellen Erlebnisse sind. Neue Partnerschaften und Bündnisse über den Süden Deutschlands hinaus werden ein wichtiger Bestandteil der geplanten Portfolioentwicklung und Unternehmensausrichtung sein, jedoch auch tiefgreifende strukturelle Anpassungen im Unternehmen selbst.

Qualität statt Quantität

Die Messe Augsburg steht für qualitative Vielschichtigkeit. Dabei liegt der Fokus immer auf dem geschaffenen Mehrwert für ihre Kunden. Ob digitale, physische oder hybride Veranstaltungsformate – eine moderne Gelände- und Digitalinfrastruktur mit einer marktgerechten Ausstattung bietet bereits heute beste Voraussetzungen für Veranstaltungen jeglicher Art. Um diese zu erhalten, baut die Messe Augsburg ihre Zukunftsfähigkeit durch strategische und zielgerichtete Neuinvestitionen weiter aus. Dazu fallen unter anderem die Etablierung von digitalen Einlass- und Infosystemen sowie die zielgerichtete und kontinuierliche Modernisierung der Geländeinfrastruktur. Die neue Messehalle 2 mit über 8.000 Quadratmeter multifunktionaler Hallenfläche wurde noch vor Pandemiebeginn im Zuge des Modernisierungsprogramms fertiggestellt und sorgt für noch mehr Flexibilität auf dem inzwischen rund 48.000 Quadratmeter großen Augsburger Messegelände.

Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg, befürwortet die Neuausrichtung der Unternehmensstrategie: „Die Messe Augsburg reagiert mit ihrer strategischen Neuausrichtung offensiv auf den pandemiebedingten Wandel und geht einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt Richtung Zukunft. Für Augsburg ist das sehr kundenorientierte Maßnahmenprogramm ein Gewinn, der unseren Wirtschaftsstandort stärkt und einmal mehr die Bedeutung der Messe auf die positive Entwicklung unserer Stadt und der Region zeigt.“

Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg, fasst zusammen: „Die strategische Neuausrichtung der Messe Augsburg ist zentraler Erfolgsfaktor für die Weiterentwicklung unserer Messegesellschaft in Augsburg. Mitten in der Krise ist es uns in nur wenigen Monaten gelungen, einen umfassenden Transformationsprozess mit starken Potenzialfeldern aufzusetzen, welcher helfen wird nach der Pandemie schnell wieder auf den Wachstumspfad zu gelangen und unsere Funktion als Treiber der heimischen Wirtschaft noch bewusster zu erfüllen.“