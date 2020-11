Augsburger Panther | AEV-Dauerkarte wird in die 2021/22 übertragen

Die Entscheidung, ob die Augsburger Panther an der Saison 2020/21 teilnehmen, wird in den kommenden Tagen getroffen. Klar ist aber bereits heute, dass die Zukunft des Augsburger Eishockeys unter den aktuellen Gegebenheiten ungeachtet dieser Spielzeit bereits vorerst über das Jahr 2021 hinaus gesichert wurde.

Nachdem Spiele vor Zuschauern in der Saison 202/21 unrealistischer denn je erscheinen und selbst im Falle von Teilzulassungen wohl keine Chance bestünde, alle Dauerkartenbesitzer*innen ins Curt-Frenzel-Stadion lassen zu dürfen, ist klar, dass die in der DK enthaltenen Leistungen nicht erbracht werden können. Aus diesem Grund hat der DEL-Club in diesen Tagen auch alle Dauerkartenbesitzer*innen schriftlich informiert, welche vier Optionen im Umgang mit ihrer Dauerkarte zur Auswahl stehen.

Option 1 – Übertragung in die Saison 2021/22:

Die Dauerkarte 2020-21 wird automatisch zur Dauerkarte 2021/22. Alle Vorteile bleiben erhalten, es entstehen keine weiteren Kosten, die vorliegende Plastikkarte behält Gültigkeit. Das Panther-Ticketing übernimmt die Abwicklung.

Option 2 – Spende an den AEV-Nachwuchs & neue Dauerkarte 2021/22:

Die Panther GmbH reicht den Kaufbetrag der Dauerkarte 2020/21 an den Augsburger Eislauf Verein e.V. weiter. Weil die Dauerkartenbesitzer*innen ihren Platz in der Saison 2021/22 aber behalten möchten, erhalten sie eine neue Rechnung über den Treuepreis. Die Plastikkarte behält Gültigkeit und wird nach erfolgter Zahlung in die Saison 2021/22 übertragen.

Option 3 – Spende an den AEV-Nachwuchs & Verzicht auf eine Dauerkarte 2021/22:

Die Panther GmbH reicht den Kaufbetrag der Dauerkarte 2020/21 an den Augsburger Eislauf Verein e.V. weiter. Die Dauerkarte wird storniert und der bisherige Platz freigegeben.

Option 4 – Stornierung & Rückerstattung des Kaufbetrags:

Die Dauerkarte wird storniert, der Kaufbetrag rückerstattet und der bisherige Platz freigegeben.