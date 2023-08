Augsburger Panther auch im dritten Test ohne Chance – Klare Pleite gegen Rapperswill-Jona

Die Augsburger Panther finden auch im dritten Testspiel nicht in die Spur. Gegen die SC Rapperswill-Jona Lakers setzte es für den AEV, der weiter ohne eigenen (regulären= Treffer bleibt, eine 0:5-Pleite.

Zwei klare Niederlagen setzte es für die Augsburger Panther am vergangenen Wochenende. Beim Dolomitencup mussten sich die Schwaben Pardubice und Rögle jeweils klar geschlagen geben. Das Team um Trainer Christof Kreuzter hatte für die nächsten Aufgaben auf Besserung gehofft, doch diese Hoffnung ist fürs Erste erloschen. Am Freitagabend war der AEV im Rahmen des Bodensee Cups in Herisau zu Gast, wo man auf Rapperswill-Jona aus der Schweizer National League traf. Auch die Lakers waren eine Nummer zu groß für die Panther.

Bereits zur ersten Pause lagen die Augsburger mit 0:3 zurück. Schroeder (9.) bei Überzahl der Panther, sowie Dünner (12.) und Aebischer (20.) bei Überzahl brachten das Team vom Zürichsee deutlich in Front.

Nach einem an Höhepunkten armen Mittelabschnitt legte „Rappi“ nach dem letzten Seitenwechsel nochmals nach. Noreau (46.) und Wetter mit dem dritten Überzahltreffer an diesem Abend (47.) zeigten erneut die Schwächen der Augsburger Hintermannschaft auf. Die Panther kassierten somit im dritten Test die dritte Zu-Null-Pleite. Ein kleiner Funken Hoffnung keimte allerdings nach dem Spiel auf. Da beim Bodensee Cup nach der regulären Spielzeit ein Zusatzpunkt in der Overtime ausgespielt wird, blieb dem AEV noch etwas Zeit für den ersten Treffer, diese nutze er aus. Rapperswill hatte alles auf eine Kappe gesetzt und ohne Torwart gespielt und den Extrapunkt verspielt. Warsofsky traf für Augsburg.