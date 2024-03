Augsburger Panther beginnen mit Neuausrichtung der Organisation – Aus für langjährigen Ausrüster

Die Augsburger Panther stehen als sportlicher Absteiger aus der DEL fest, nun heißt es wieder auf fremde Hilfe beim Klassenerhalt hoffen. Unabhängig vom noch möglichen Ligaverbleib gab es beim Traditionsteam erste Entscheidungen, wohl am meisten überrascht das Aus eines Ausrüsters.

Seit vergangenem Sonntag stehen die Augsburger Panther als sportlicher Absteiger aus der DEL fest. Bereits im letzten Jahr war der Traditionsverein auf einem Abstiegsrang gelandet und nur dank der gültigen Aufstiegsregelung in der ersten Liga verblieben, darauf hofft man auch in diesem Jahr. Mit den hochfavorisierten EC Kassel Huskies und den Pinguinen aus Krefeld sind nur noch zwei Teams, welche die DEL-Lizenz beantragt haben, im Playoff-Rennen um den Zweitligatitel. Die Meisterschaft wird zum Aufstieg benötigt, im letzten Jahr landeten mit Ravensburg und Bad Nauheim aber zwei nicht aufstiegsberechtigte Teams im DEL2-Endspiel und der AEV war gerettet. Ob es auch dieses Mal so kommt?

Es rumort im Umfeld

So oder so rumort es im Augsburger Umfeld, auch aus Sponsorenkreisen ist deutliche Kritik zu vernehmen. Einige der Geldgeber fühlen sich zu wenig in das Geschehen eingebunden und nicht genug informiert. Man fühlt sich in den Plänen nicht ausreichend mitgenommen, nicht immer partnerschaftlich behandelt. Ob all diese namhaften Sponsoren (ligaunabhängig) an der Seite der Panther bleiben? Ein von der Panther GmbH für die kommende Woche angesetzter großer Sponsorenabend könnte auch darüber erste Ergebnisse liefern, dem Standort ist eine weiterhin breite Basis zu wünschen.

Metzen nach über 20 Jahren nicht mehr Ausrüster der Panther

Doch nicht nur der ein oder andere Partner überdenkt aktuell wie jedes Jahr die Zusammenarbeit mit der Eishockey GmbH, auch umgekehrt ist dies der Fall. Offensichtlich versucht man künftig noch kostenorientierter zu handeln. Die Panther haben nun die Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Trikotausrüster Metzen Athletic aufgekündigt. „Ja, das ist richtig. Wir konnten uns nicht auf einen deutlich niedrigeren Preis verständigen“, so Norbert Metzen gegenüber unserer Redaktion. „Ich möchte weiterhin eine hohe Qualität für Spieler und Fans liefern, dies ist zum geforderten Preis für mich nicht machbar“. Inzwischen hat er sein Aus nach einer über zwanzig Jahre andauernden Partnerschaft auch öffentlich bestätigt.

Die Panther wollten sich auf Nachfrage nicht äußern, zu den Partnern möchte man erst in den kommenden Wochen etwas veröffentlichen. Geäußert haben sich zu dieser Entscheidung aber inzwischen schon zahlreiche Fans. In den einschlägigen sozialen Medien hagelt es Kritik für die Entscheidung und zahlreiche positive Worte in Richtung des bisherigen Trikot-Ausrüsters.

Situation erfordert Neuausrichtung der Panther in allen Bereichen

In der aktuellen Situation ist es nötig, dass sich die Panther neu aufstellen. Wirtschaftlich und wohl auch personell. Ein größerer Teil der Spieler wird sicher nicht mehr im Schleifgraben auflaufen, und auch beim nicht aktiven Personal könnte sich etwas tun. Ob beispielsweise der von Fans und Umfeld wieder lauter eingeforderte Sportdirektor kommt, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Trainer Christof Kreutzer könnte sich dann noch stärker auf das Team konzentrieren. Und auch bei den weiteren Partnern wird man nach dem Metzen-Aus, je nach Ligazugehörigkeit, noch das ein oder andere auf den Prüfstand stellen (müssen). Weitere Überraschungen in den kommenden Tagen sind nicht ausgeschlossen.