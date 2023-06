Augsburger Panther bestätigen Verpflichtung von ex-NHL-Crack Mitchell

Die Augsburger Panther haben einen weiteren Angreifer unter Vertrag genommen. Vom HC Ambrí-Piotta aus der National League wechselt der kanadische Mittelstürmer Zachery „Zack“ Mitchell in die Fuggerstadt (wir berichteten).

Zack Mitchells Profikarriere startete im Jahr 2014 in der Organisation der Minnesota Wild, für die er auch 35 Spiele (drei Tore und zwei Assists) in der NHL absolvierte. Überwiegend zum Einsatz kam der 183 cm große und 85 kg schwere Rechtsschütze in der American Hockey League. In 311 AHL-Spielen für die Iowa Wild und Ontario Reign verbuchte Mitchell 163 Scorerpunkte. Zur Saison 2019-20 folgte dann der Wechsel nach Übersee. Bis 2021 lief der Center 109 Mal in der KHL für Neftekhimik Nizhnekamsk, Dinamo Riga und Dinamo Minsk auf (28 Tore und 24 Assists). In den beiden vergangenen Spielzeiten war Mitchell in der Schweiz aktiv. In der Saison 2021-22 bestritt er 57 Partien für die SC Rapperswil-Jona Lakers und erzielte zwölf Treffer und bereitete 14 Tore vor. Eine Schulterverletzung setzte ihn den Großteil der Saison 2022-23 außer Gefecht, ab Februar war der 30-jährige Kanadier allerdings wieder vollständig genesen und kam noch zu einem Einsatz für Ambrí.

„Zack Mitchell hat persönlich eine harte Saison hinter sich, bei uns bekommt er die Chance auf ein Comebackjahr. Wir wollten unbedingt einen rechtsschießenden Center mit Qualitäten am Bullypunkt. Zack ist darüber hinaus ein erfahrener Spielmacher mit Fähigkeiten auf beiden Seiten der Eisfläche. Wir sind überzeugt, dass er ein wichtiges Puzzlestück für unser Team ist. Unsere Mannschaftsärzte Dr. Karsten Bogner und Dr. Jens-Ulrich Otto haben sich natürlich intensiv mit seiner Verletzung auseinandergesetzt und grünes Licht für den Transfer gegeben“, sagt Christof Kreutzer über den nächsten namhaften Neuzugang der Panther.

Zack Mitchell, der das Panthertrikot mit der Rückennummer 18 tragen wird: „Mein ehemaliger Teamkollege Matt White hat mir nur Positives über die Stadt Augsburg und die Organisation der Panther berichtet. Ich freue mich, nun selbst Teil der Augsburger Panther zu sein und möchte unserem Team mit guten Leistungen zu einer erfolgreichen Saison verhelfen.“