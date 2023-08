Augsburger Panther bleiben beim Dolomitencup ohne eigenen Treffer- AEV verliert auch gegen Rögle BK

Die Augsburger Panther verlieren auch ihr zweites Spiel beim diesjährigen Dolomitencup ohne eigenen Treffer. Nach dem 0:3 gegen Rögle BK bleibt dem AEV nur der letzte Platz im Turnier.

Nach der klaren Niederlage gegen Pardubice am Samstag mussten die Augsburger Panther die Augsburger Panther bereits am Sonntagnachmittag wieder ran. Im Spiel um Platz 3 des diesjährigen Dolomitencups hieß der Gegner Rögle BK.

Bereits nach etwas mehr als einer Minute zeigte der CHL-Champion von 2022 dem AEV die mögliche Richtung vor. Der frühere NHL-Profi Dennis Everberg (70 Spiele für

Colorado) ließ Keller keine Abwehrchance.

Augsburg konnte aber durchaus über weite Strecken mithalten, auch wenn man den starken Kvaca im Rögle-Tor nicht überwinden konnte. Da auch Augsburgs Keller immer wieder gute Aktionen zeigte, sollte der frühe Treffer bis in den Schlussabschnitt Bestand haben. Die Schweden sollten nun eine Schippen drauf legen und dem AEV kaum mehr eine Chance lassen. Tambinelli und Sundsvik konnten für das Team aus Ängelholm nachlegen, bei den Schwaben blieb die Null stehen. Den Augsburger Panthern blieb bei „ihrem“ Dolomitencup bei der zehnten Teilnahme nur ein torloser vierter Platz und die Gewissheit, dass man sich der Unterstützung seiner Fans sicher sein kann. Gut 800 hatten das Kreutzer-Team wieder bis nach Neumarkt begleitet.

Auch am kommenden Wochenende werden die Panther sicher wieder von zahlreichen Schlachtenbummlern unterstützt werden. Beim Bodensee Cup bekommt man es am Freitag, 25. August, ab 19:45 Uhr in Herisau mit den SC Rapperswill-Jona Lakers aus der Schweizer National League zu tun. Bereits einen Tag später trifft man in Kreuzlingen (15 Uhr) mit den SC Langnau Tigers auf eine weitere Mannschaft aus der höchsten Spielklasse der Eidgenossen.