Augsburger Panther | Dauerkartenverkauf für Saison 2020-21 startet ab morgen

Die Augsburger Panther starten am Dienstag, den 28. Januar 2020 den Dauerkartenverkauf für die Saison 2020-21, wobei der Treue- und Aktionszeitraum bis zum 14. Februar 2020 andauert.

Für aktuelle Dauerkarteninhaber gilt in dieser Zeitspanne wieder der vergünstigte Treuepreis. Auch alle frühentschlossenen Neukunden erhalten in diesem Zeitraum Sonderkonditionen beim Kauf einer Dauerkarte 2020-21.

Pantherfans profitieren mit ihrer Dauerkarte wie gewohnt von zahlreichen Vorteilen. Kein Anstehen im Vorverkauf oder an der Tageskasse, den eigenen Platz im CFS selbst in möglichen Playoffs immer sicher, kostenlose Nutzung des ÖPNV der Stadtwerke Augsburg am Spieltag und das beliebte PUCKLET zählen auch in der Saison 2020-21 zu den wichtigsten Vorzügen einer Dauerkarte.

Dazu kommt die deutliche Preisersparnis im Vergleich zum Kauf von Einzeltickets. Ein besonderes Augenmerk lag bei der Preisgestaltung dieses Jahr darauf, die durchschnittliche Ersparnis über alle Plätze hinweg zu harmonisieren. Jeder Dauerkartenbesitzer spart sich im Treuezeitraum nun mindestens fünf Hauptrundenheimspiele, Neukunden sparen im Vergleich zum Einzelkauf mehr als drei DEL-Spiele. Selbstverständlich sind auch alle Testspiele im CFS in der Jahreskarte inbegriffen.

Die Dauerkartenpreise werden im Treue- und Aktionszeitraum 2020 im Verhältnis zu 2019 zwar geringfügig angepasst, über alle Zeiträume, Kategorien und Ermäßigungsstufen betrachtet beträgt die durchschnittliche Preiserhöhung allerdings lediglich 1,64 %. Es wurde darauf geachtet, die moderaten Erhöhungen der Einzelkartenpreise für die Saison 2020-21 nur marginal bis gar nicht an die treuesten Fans weiterzugeben.

Detaillierte Infos zu den neuen Dauerkartenpreisen und -vorteilen sind unter www.aev-panther.de/dauerkarten zu finden.

Sollten sich Adressänderungen bei Dauerkarten-Bestandskunden ergeben haben oder Anpassungen bzgl. der Jahreskarten (Anzahl, Platz, Ermäßigungsstufen) erforderlich sein, bitten wir um Mitteilung per E-Mail an ticket@aev-panther.de, damit eine reibungslose Buchung der neuen Karte(n) gewährleistet werden kann.