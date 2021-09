Augsburger Panther | ebase steigt als Werbepartner ein

: Attempt to read property "slug" on null inon line

Die European Bank for Financial Service GmbH (ebase), ein Unternehmen der FNZ Gruppe, hat im letzten Jahr die Übernahme des Wertpapiergeschäfts der Augsburger Aktienbank AG angekündigt. Diese soll, einschließlich einer langfristigen Präsenz der ebase am Standort Augsburg, im Oktober abgeschlossen werden. Die Augsburger Aktienbank war seit 1988 ein treuer und verlässlicher Partner des AEV, hat sich durch den veränderten Fokus nun aber zur Saison 2021-22 als Sponsor des Augsburger Eishockeys zurückgezogen.

Erfreulicherweise übernimmt ebase, welche nun neben München auch in der Fuggerstadt vertreten ist, in der neuen Spielzeit die Unternehmensloge der Augsburger Aktienbank und steigt somit beim PENNY DEL-Club als Partner ein.

Leo Conti, Prokurist der Panther: „Wir freuen uns sehr, dass sich ebase zu den Augsburger Panthern und zum Standort Augsburg bekennt und einen elementaren Teil unserer langjährigen Vereinbarung mit der Aktienbank aufrechterhält. Durch dieses Engagement ist es uns gelungen, das komplette Werbepaket der AAB mit einer Loge, Hosen- und Bandenwerbung auf mehrere Schultern zu verteilen und den Wegfall eines wichtigen Partners der vergangenen drei Jahrzehnte zu kompensieren. Unser Dank gilt den Verantwortlichen der ebase.“

„Wir als ebase aber auch die FNZ Gruppe wollen in den nächsten Jahren weltweit und speziell auch in Deutschland weiterwachsen. Dabei ist der Standort Augsburg, mit dem starken Team vor Ort, eine zentrale Säule in unserer Strategie, weshalb wir uns auch gerne vor Ort engagieren“, so Kai Friedrich, CEO der ebase.