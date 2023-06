Augsburger Panther erhalten DEL-Lizenz

Als einer von 14 Clubs haben die Augsburger Panther die Lizenz für die Saison 2023-24 in der PENNY DEL erhalten. Das ergab die Lizenzprüfung mit den Wirtschaftsprüfern der ASNB Düsseldorf.

„Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir allen Clubs die Lizenz erteilen. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen für die gute Arbeit, die in den letzten Wochen geleistet wurde. Es ist ein positives Signal für die Stabilität des gesamten Spielbetriebs, dass alle Clubs ohne Bedenken in die neue Spielzeit starten“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Die 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga startet am Donnerstag, 14. September 2023, die Augsburger Panther bestreiten ihr erstes Spiel am Freitag, 15. September. Der Hauptrunden-Spielplan wird am kommenden Montag, 03. Juli 2023 veröffentlicht